Tiryakilere kötü haber. Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini açıkladı. Dündar daha önce Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıklamıştı. Philip Morris de sigaraya zam yaptığını açıkladı.

EN UCUZ 60 TL'YE YÜKSELDİ

Buna göre grubun en ucuz sigarası 60 lira en pahalı sigarası da 67 liraya yükselmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi