Tiryakilere kötü haber. Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini açıkladı. Dündar daha önce Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıklamıştı. Philip Morris de sigaraya zam yaptığını açıkladı.
EN UCUZ 60 TL'YE YÜKSELDİ
Buna göre grubun en ucuz sigarası 60 lira en pahalı sigarası da 67 liraya yükselmiş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.