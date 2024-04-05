Üye olduğu internet sitesinde başına gelmeyen kalmadı. 400 bin TL dolandırıldı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; jigolo sitesine üye olduğu ve üyelik sözleşmesinden doğan maliye borcundan icralık olduğu gerekçesi ile kendisini avukat olarak tanıtan şahıslar tarafından 400 bin TL paranın parça parça kendisine söylenen hesaplara yatırması neticesinde 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayının gerçekleştiğini tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GSM operatörleri, internet sitesi/alış veriş siteleri ile yapılan yazışmalar neticesinde olayın İstanbul ilinde ikamet eden 5 şüpheli şahıs tarafından organize edildiği ve gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve şüphelilere ait 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi