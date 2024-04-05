Mazbatasını aldı, hasarlı muhtarlık binasıyla karşılaştı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı seçilen Yıldız Cabir, mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına gitti. Muhtarlığa giren Cabir, bina duvarlarının yıkılmış olduğunu, içeride ise hasar oluştuğunu gördü. Bunun üzerine Muhtar Cabir, durumu polise bildirdi. Olayın hırsızlık olup olmadığı araştırılıyor.

'HIRSIZLIK OLUP OLMADIĞINA DAİR BİLGİM YOK'

Cabir binadaki hasarlı gördüğünde çok şaşırdı ve şunları söyledi: "Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarıyım artık. Mazbatamı elime aldım, çok teşekkür ederim mahalleme. Hiç hoş olmayan durumlarla karşılaştım. Cam kırılmış, duvar delinmiş, içeriye girilmiş. Böyle teslim edilmesini beklemiyordum. Ne olduğunu şu an bilemiyorum, teslimi şu an aldım. Şurada cam kırılmış. Tuvalet berbat bir şekilde. Taşlar içeride dolu. Hırsızlık olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Mazbatamı alıp yeni adım attım, vaziyet böyle"

Kaynak: DHA