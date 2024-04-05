MHP itiraz etti! Seçimler iptal edildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ali Ertuğrul Bul'un seçimleri kazanması sonrası MHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi.

Ürgüp ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oyla seçimi önde bitirdi. MHP adayı Mustafa Öz ise, 5 bin 134 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. Bunun üzerine MHP'li yetkililer, il seçim kuruluna itirazda bulundu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin, 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

İl Seçim Kurulu tarafından alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığının itiraz dilekçesinin ekinde sunulan USB bellekteki video görüntülerinden anlaşıldığından, oy pusulalarının tasniflenerek konulduğu torbaların bekletildiği, seçim kurulu odasının kapısının kilitsiz bir şekilde açık bırakıldığı, gerekli güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmadığının itiraz dilekçesinin ekinde sunulan video görüntüleri içerdiği anlaşıldığından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 95 maddelerine aykırı olduğu anlaşılmakta ve söz konusu ilçede oy farkının azlığı dikkate alındığından seçim sonuçlarının tam ve doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla itirazın bu yönleriyle kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılarak karar verilmiştir."

Kaynak: DHA