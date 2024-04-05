New York'ta 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeolojik Araştırma Kurumu'na (USGS) göre. Merkez, New York City'den yaklaşık 45 mil uzaklıkta olduğu kaydedildi. Bölge sakinleri şiddetli hissettikleri sarsıntıda korktuklarını dile getirdi. Yetkililer şu ana kadar büyük bir hasar tespit edilmediğinin bilgisini verdi.

Kaynak: Haber Merkezi