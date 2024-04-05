Hırsızları copla kovaladı

Kuyumcunun kepenklerini uzaktan kumanda ile açan yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, kapıyı da levye ile kırıp içeriye girdi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalan şüphelileri güvenlik görevlisi farketti. Dükkana doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gören 4 soyguncudan birisi silahlını güvenlik görevlisine doğrulttu. O sırada içeride bulunan 3 kişi altınları alarak kaçtı. Güvenlik görevlisi de copu ile kaçan soyguncuları bir süre kovaladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA