Hırsızları copla kovaladı

Kuyumcunun kepenklerini uzaktan kumanda ile açan yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, kapıyı da levye ile kırıp içeriye girdi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalan şüphelileri güvenlik görevlisi farketti. Dükkana doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gören 4 soyguncudan birisi silahlını güvenlik görevlisine doğrulttu. O sırada içeride bulunan 3 kişi altınları alarak kaçtı. Güvenlik görevlisi de copu ile kaçan soyguncuları bir süre kovaladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.