Camiden çıkanlara kurşun yağdırdılar

Afgan medyasında yer alan haberlere göre, Poşt-e Kuh ilçesinin Kotvali köyündeki camide dün teravih namazı sonrası kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi aktarıldı. Yetkililer saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi