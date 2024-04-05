Polis tek tek seks partilerini baskına başladı

Yakın zamanda Rusya'nın farklı bölgelerinde halka açık ve özel seks temalı partilere baskınlar yaptı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Rus yetkililer, Kasım ayında Yüksek Mahkeme'nin LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) hareketini "aşırılık yanlısı ideoloji" olarak tanımlama kararının ardından seks partilerini hedef alarak baskına başladı.
KİMLİKLERİNİ GİZLEMEK İÇİN KAR MASKESİ TAKMIŞLAR
Şubat ayında Rus polisi, başkent Moskova'nın 1500 kilometre doğusundaki Yekaterinburg kentinde, katılımcıların kimliklerini gizlemek için kar maskesi taktığı "Blue Velvet" adlı seks temalı bir partinin yapıldığı bir gece kulübüne baskın düzenledi.
Kaynak: BBC Türkçe
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.