Polis tek tek seks partilerini baskına başladı

Yakın zamanda Rusya'nın farklı bölgelerinde halka açık ve özel seks temalı partilere baskınlar yaptı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Rus yetkililer, Kasım ayında Yüksek Mahkeme'nin LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) hareketini "aşırılık yanlısı ideoloji" olarak tanımlama kararının ardından seks partilerini hedef alarak baskına başladı.

KİMLİKLERİNİ GİZLEMEK İÇİN KAR MASKESİ TAKMIŞLAR

Şubat ayında Rus polisi, başkent Moskova'nın 1500 kilometre doğusundaki Yekaterinburg kentinde, katılımcıların kimliklerini gizlemek için kar maskesi taktığı "Blue Velvet" adlı seks temalı bir partinin yapıldığı bir gece kulübüne baskın düzenledi.

Kaynak: BBC Türkçe