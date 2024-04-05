Bakan bayram öncesi müjdeyi verdi; ödemeler hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Mazot ve Gübre Desteği, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, Hayırlı ve bereketli olsun notuyla ödemelerin aktarıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.