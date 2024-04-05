İrem Derici'den şok itiraf: İnci Taneleri’nde oynamak istiyorum

Ünlü şarkıcı, “Seni bir dizide izleyecek miyiz?” sorusuna “Dizi teklifleri geliyor ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım” yanıtını verdi.
Derici, Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde oynamak istediğini söyledi:
“Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum; ‘İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum. Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim; Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkânı basıyormuşum. Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil.”
Kaynak: HÜRRİYET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.