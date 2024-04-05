05 Nis 2024 - 20:08- Gündem G:

Korkunç olay! Çürümüş erkek cesedi bulundu

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Manisa'da dağlık alanda derede çürümüş erkek cesedi bulundu.

Korkunç olay! Çürümüş erkek cesedi bulundu mask
Korkunç olay! Çürümüş erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Çürümüş erkek cesedi bulundu
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Manisa'da, Spil Dağı'ndaki bir vadide bulunan derede çürümüş erkek cesedi bulundu.

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'na sarmaşık toplamak için çıkan C.Y., tırmandığı vadi içerisindeki yer alan derede erkek cesedi gördü. Bel üstü çürüyen ve sadece iskeleti kalan cesedi gören genç, evine dönüp durumu ağabeylerine anlattı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesede ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan çürümüş erkek cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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05 Nis 2024 - 20:08 DHA Manisa- Gündem

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