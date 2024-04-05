Korkunç olay! Çürümüş erkek cesedi bulundu

Manisa'da, Spil Dağı'ndaki bir vadide bulunan derede çürümüş erkek cesedi bulundu.
Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'na sarmaşık toplamak için çıkan C.Y., tırmandığı vadi içerisindeki yer alan derede erkek cesedi gördü. Bel üstü çürüyen ve sadece iskeleti kalan cesedi gören genç, evine dönüp durumu ağabeylerine anlattı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesede ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan çürümüş erkek cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.