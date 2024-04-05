Alanya'da feci kaza! Otomobil metruk binaya çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Toslak Mahallesi'nde kontrolden çıkan H.S. (22) idaresindeki 07 AIB 165 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki tek katlı metruk binanın duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.