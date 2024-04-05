Survivor Poyraz'ın elenmesinin ardından Yasmin Erbil'den flaş yorum: Benim şampiyonum

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Poyraz, Hakan, Özgür ve Sercan arasında yapılan eleme düellosunda veda eden isim Poyraz oldu. Poyraz elenince gözyaşlarına boğulurken sevgilisi Yasmin Erbil'den de yorum gecikmedi.

YASMİN'DEN SEVGİLİSİNE DESTEK

Uzun süredir Poyraz'la aşk yaşayan ve yarışmayı bir an olsun kaçırmadan takip eden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, düellonun sonunda sevgilisinin elendiğini görünce Instagram hesabından romantik bir pozlarını yayınlayarak "Benim şampiyonum" notunu yazdı.

Sevgilisine olan aşkıyla dikkatleri üzerine çeken Poyraz da sık sık yarışmada kazandığı sayıları Yasmin Erbil'e armağan ediyordu.

POYRAZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Düellonun sonunda yarışmada veda eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Poyraz, şunları söyledi: Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olmayan Poyraz, şunları söyledi: "Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şuan olup biteni. Hakan'ı çok tebrik ediyorum, Sercan keza. Sercan beni darmaduman etti, sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim, mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyorum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi sürekli düzeltmeye çalışıyordum, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da arkadaşlarıma da bu yüzden bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım."

"BÜYÜK KONUŞTUM VE PATLADIM"

"Böyle bir ateşlenmeye hırslanmaya gerçek Survivor'ı tatmaya düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası. Sercan'la iddialaşmalarımız meydan okumalarımız... Kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum. Olmadı büyük konuştum büyük patladım. Büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha büyük olduğunu düşünüyordum, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan çok özür diliyorum. Seda beni uzun bir süre affetmeyecektir, Damla da öyledir. Ben onlardan beni yazmalarını istedim zorla yaptım bunu. Onlar da bana olan saygısından sevgisinden güven duygularından dolayı istediğimi verdiler bana. Onlar için de kötü oldu, takımda olup onlara destek olamayacağım için de üzgünüm. Teşekkür ederim."

Kaynak: SONDAKİKA