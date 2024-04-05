- Magazin

Survivor Poyraz'ın elenmesinin ardından Yasmin Erbil'den flaş yorum: Benim şampiyonum

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star'da dün elenen Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'den destek mesajı geldi.

Survivor Poyraz'ın elenmesinin ardından Yasmin Erbil'den flaş yorum: Benim şampiyonum mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TV8 ekranlarında yayınlanan  Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Poyraz, Hakan, Özgür ve Sercan arasında yapılan eleme düellosunda veda eden isim Poyraz oldu. Poyraz elenince gözyaşlarına boğulurken sevgilisi Yasmin Erbil'den de yorum gecikmedi.

YASMİN'DEN SEVGİLİSİNE DESTEK

Uzun süredir Poyraz'la aşk yaşayan ve yarışmayı bir an olsun kaçırmadan takip eden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, düellonun sonunda sevgilisinin elendiğini görünce Instagram hesabından romantik bir pozlarını yayınlayarak "Benim şampiyonum" notunu yazdı.

Sevgilisine olan aşkıyla dikkatleri üzerine çeken Poyraz da sık sık yarışmada kazandığı sayıları Yasmin Erbil'e armağan ediyordu.

POYRAZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Düellonun sonunda yarışmada veda eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Poyraz, şunları söyledi: Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olmayan Poyraz, şunları söyledi: "Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şuan olup biteni. Hakan'ı çok tebrik ediyorum, Sercan keza. Sercan beni darmaduman etti, sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim, mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyorum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi sürekli düzeltmeye çalışıyordum, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da arkadaşlarıma da bu yüzden bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım."

"BÜYÜK KONUŞTUM VE PATLADIM"

"Böyle bir ateşlenmeye hırslanmaya gerçek Survivor'ı tatmaya düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası. Sercan'la iddialaşmalarımız meydan okumalarımız... Kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum. Olmadı büyük konuştum büyük patladım. Büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha büyük olduğunu düşünüyordum, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan çok özür diliyorum. Seda beni uzun bir süre affetmeyecektir, Damla da öyledir. Ben onlardan beni yazmalarını istedim zorla yaptım bunu. Onlar da bana olan saygısından sevgisinden güven duygularından dolayı istediğimi verdiler bana. Onlar için de kötü oldu, takımda olup onlara destek olamayacağım için de üzgünüm. Teşekkür ederim."

Kaynak: SONDAKİKA

# Poyraz, Yasmin Erbil, Bir, etti, Son, sonra, isim, Survivor, hakim

05 Nis 2024 - 19:16 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

'Kuruluş Osman'a flaş 2 isim geliyor mask
'Kuruluş Osman'a flaş 2 isim geliyor
Zeynep Bastık yatırımını nereye yaptığını açıkladı mask
Zeynep Bastık yatırımını nereye yaptığını açıkladı
Yunus Emre'nin eşi Beria Özden hakkında flaş iddia! ''Şantaj, fuhuş...'' mask
Yunus Emre'nin eşi Beria Özden hakkında flaş iddia! ''Şantaj, fuhuş...''
22 yaş küçük sevgilisi ile yakalanan Soner sinirden deliye döndü: İşinizi doğru yapın mask
22 yaş küçük sevgilisi ile yakalanan Soner sinirden deliye döndü: İşinizi doğru yapın
Jülide Kural'dan flaş Kadir İnanır açıklaması: Yeni hastaneye yerleştirildi mask
Jülide Kural'dan flaş Kadir İnanır açıklaması: Yeni hastaneye yerleştirildi
Eda Ece anne oldu. Yeni nesil isimlerine sıcak bakmıyordu, tercihi şaşırttı mask
Eda Ece anne oldu. Yeni nesil isimlerine sıcak bakmıyordu, tercihi şaşırttı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber