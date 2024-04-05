Buket Aydın ile Özgür Demirtaş kavgası büyüyor

Buket Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemesiyle gündem olmuştu.
Seçimlerden sonra Aydın'ın daha önce söylediği başka ifadeler de gündeme geldi. Spiker Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Youtube yayınında Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklama çok konuşulmuştu.
Aydın, açıklamasında “Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli bir kişi, Ekrem İmamoğlu kim?” demişti.
"ALTI ÜSTÜ KIYTIRIK BİR SPİKERSİN"
Spiker Buket Aydın’ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki bu sözlerine Özgür Demirtaş'tan tepki geldi.
Demirtaş, yaptığı paylaşımda Aydın'ın açıklamaları hakkında şunları ifade etti:
"Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da milyonlarca insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın."
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.