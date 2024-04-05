MHP bayraklı evin taşlanması hakkında konuştu: Bunların ağa babaları kimse...

31 Mart’ta resmi olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını yüzde 55,48 oyla önde tamamlayan DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesi üzerine ülke genelinde bazı illerde protestolar yapılmıştı.İddiaya göre bu olayı Esenyurt’ta protesto etmek isteyen bir grup, 3 Nisan’da Aşık Şenlik Caddesi’nde MHP bayrağı asılı olan bir evi taşladı. İYİ Partili Yıldız, söz konusu evin önüne gelerek açıklamalarda bulundu. Yıldız, olayın gerçekleştiği caddedeki esnafa karanfil dağıttıktan sonra taşlanan evi ziyaret etti.

'LASTİKLE YOL KAPATILDI'

Yıldız, “Bugün burada bulunmamızın sebebi seçimlerden hemen sonraki akşam bu cadde üzerinde bir grup tarafından hem yürüyüş düzenlendi hem de caddelerde ateş ve lastik yakılarak yol kapatıldı. İnsanları huzursuz eden bir durum yaşadık. Bulunduğumuz bina ve binadaki bayrağın olduğu evi taşlamışlar. Ben şunu söylemek istiyorum; O bayrak ve onun içinde yaşayan insanlar sahipsiz değil, kimsesiz değil.

'BUNLARIN AĞA BABALARI KİMSE BİZİ İYİ BİLİR Kİ ESENYURT SAHİPSİZ DEĞİL'

Bu çocukların eline taş verilerek Esenyurt’u germenin bir anlamı yok. Seçim boyunca Esenyurt’ta biz huzur istedik, Esenyurt güvenli olsun istedik, Esenyurt parçalanmasın, Esenyurt’ta insanları ayrıştırmayın diye çok gayret ettik ama gördük ki Esenyurt daha ilk gününde ayrıştıran bir dille, ayrıştıran bir söylemle bayrağa ve insanların kendi yaşadığı evlere bile tahammül edemeyecek bir durumda. Bunları kim yaptırıyorsa, arkalarında kim varsa onların ağa babaları da bizi iyi bilir ki Esenyurt sahipsiz değil, Esenyurt bizim evimiz” dedi.

Kaynak: DHA