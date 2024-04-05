Yaşlı kadını parçalayıp öldüren köpeklerin sahibi tutuklandı

Olay, sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen R.D.’ye ait çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının oğlu Nevzat Özen, “Bu olaydan dolayı, köyümüzdeki köpeklerden, çobanlardan şikayetçiyim. Çobanların köpekleriyle ilgilenmesi lazım" dedi.

'25 METRE SÜRÜKLEMİŞLER'

Yaşlı kadının akrabalarından Salih Göksoy da, "Halamızı mezarlığa giderken parçalamışlar. 25 metre sürüklenmiş ve can vermiş. Köyümüzde çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız var. Bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

KÖPEKLERİN SAHİBİ CEZAEVİNDE

"Gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan gözaltına alınan çoban R.D, Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (Antalya Valiliği/BÜLTEN)