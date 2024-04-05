Feci olay! TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, TEM yolu bağlantı yolunda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM yolunun Körfez ilçesi bağlantı yolu, Karayolları Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 4 otomobilin arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM’in Ankara yönünde kısa bir süre ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normal akışına döndü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.