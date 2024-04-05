Tehlike Alanya'nın çok yakınında. Seferberlik çağrısı yapıldı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları esnasında bazı meyve bahçelerinde yapılan kontrollerde ağaçların çiçeklerinde zarara sebep olan bakla zınnı böceği olduğu anlaşıldı. Ekipler zararı önlemek için çalışmalara vakit kaybetmeden başladı.

Meyve ağaçlarında yapılan kontrollerde elma ağaçlarının fenolojik olarak fare kulağı dönemine gelmiş durumda olduğu bilgisi de verilirken üreticilerin hastalık ve zararlı böceklerle mücadele için ilçe müdürlüklere başvurabileceklerinin ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi