YSK'dan iki partiye red kararı!

​31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından itiraz süreci devam ediyor. Siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların ardından YSK'ya gelen itirazlar, kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanıyor.

YSK REDDETTİ

YSK, bugün yapılan kurul toplantısında, CHP’nin Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması, Samsun’un Bafra ilçesinde seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. YSK, AK Parti’nin Antalya’nın Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.

Kaynak: DHA