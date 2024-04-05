Gençlik aşılarına dikkat! Uzmanından flaş uyarı geldi

Hyalüronik asit, vitaminler, aminoasitler, kolajenler, peptitler gibi aktif içeriklerle formüle edilen gençlik aşıları hakkında açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Yıldırım, güvenilir ve ruhsatlı kliniklere gidilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Gençlik aşısı uygulaması sonrasında hiçbir etki görmediğini söyleyen veya alerjik bir reaksiyonla karşılaşan kişilerin, uygulamanın yapıldığı klinik veya merkezden hangi ürünün kullanıldığını sorgulaması gerektiğini söyleyerek kesinlikle bu işlemi ruhsatlı ve güvenilir yerlerde yaptırmalarını ifade etti.

KİMLER GENÇLİK AŞISI YAPTIRMAMALI?

Güzellik ve sağlık arasındaki dengeyi korumak için, tüketicilerin dikkatli olması ve güvenilir kaynaklardan temin edilen ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirten Dr. Yıldırım, “Gençlik aşıları, her yaşta yetişkine uygulanabilir fakat hamileler, emziren anneler, cilt enfeksiyonu olanlar veya cilt kanseri öyküsü olanlar gençlik aşısı yaptırmamalı. Yaptırılan işlemlerin ardından ciltte hafif bir kızarıklığın veya şişliğin olması beklenir ve bu belirtiler de zaten bir iki saat içerisinde kaybolur” dedi.

Kaynak: DHA