Başkan Özçelik belediye personeliyle bayramlaştı

Alanya Belediyesi'nde Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde personel bayramlaşması yapıldı. Başkanlık makamının bulunduğu katta saat 17.00'da gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkanlığı döneminin ilk bayramlaşmasında ana hizmet binasında görev alan Birim Müdürleri ve personelle bir araya geldi. Belediye Meclis Üyelerinin de eşlik ettiği Başkan Özçelik, tüm personele sevdikleri ve aileleriyle birlikte geçirecekleri mutlu bir bayram dilerken, Kadir Gecesini kutladı. Özçelik, bayramda mesai yapacak olan çalışanlara da kolaylık diledi (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi