İbrahim Tatlıses, torununa açtığı davayı kazandı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses tarafından kendisine vasi tayin edilmesi talebiyle açılan davayı kazandı. İbrahim Tatlıses ise oğlunun bu hamlesini karşılıksız bırakmayarak, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında 6 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.

TATLISES DAVAYI KAZANDI





Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulurken, Mert Tatlıses'in dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetti.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ





Tatlıses, kararın ardından Kanal D Ana Haber'e konuşarak "Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" dedi. "Torununuzla aranız nasıl?" sorusuna ise İbrahimTatlıses, "Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir" yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi