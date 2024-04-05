Tır alev alev yandı; trafik felç oldu

Fatih Güngör'ün kullandığı ve bijuteri malzemesi yüklü tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden şoför Fatih Güngör, aracı bir müddet daha sürerek emniyet şeridine çekti. Tırın çekicisini dorseden ayıran Güngör, çekiciyi yanmaktan kurtardı.
TRAFİK DURDU
Tırdan yükselen alevler yol kenarındaki otları da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan Tırı ve yol kenarındaki otları söndürdü. İçerisindeki malzemelerle birlikte yanarak küle dönen Tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Yanan tır kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.