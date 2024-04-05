Tır alev alev yandı; trafik felç oldu

Fatih Güngör'ün kullandığı ve bijuteri malzemesi yüklü tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden şoför Fatih Güngör, aracı bir müddet daha sürerek emniyet şeridine çekti. Tırın çekicisini dorseden ayıran Güngör, çekiciyi yanmaktan kurtardı.

TRAFİK DURDU

Tırdan yükselen alevler yol kenarındaki otları da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan Tırı ve yol kenarındaki otları söndürdü. İçerisindeki malzemelerle birlikte yanarak küle dönen Tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Yanan tır kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA