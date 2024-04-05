Alanya surlarına CHP bayrağı astılar: Zaferin ilanı...

Geçtiğimiz pazar günü yapılan yerel seçimlerde ipi göğüsleyen isim olan CHP’li Osman Tarık Özçelik bugün, önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den görevi devralarak mesaiye başladı.
Öte yandan 2014 ve 2019 yerel seçimlerinden sonra MHP’nin sembolü olan üç hilalli bayrağı Alanya Kalesi burçlarına asan MHP’nin yerine bu kez Alanya Kalesi burçlarına CHP’liler bayrak astı.
CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, “Alanya’ya çok yakıştı” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.