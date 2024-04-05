Temizlik yaparken canından oldu

Bayram temizliği için evinin camlarını silen Nurhan Doğan, dengesini kaybederek 6’ncı kattan binanın havalandırma boşluğuna düştü. Emekli polis olan eşi, Nurhan Doğan’ın düştüğünü 2 saat sonra açık olan pencereden baktığında fark etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: DHA