Temizlik yaparken canından oldu

Bayram temizliği için evinin camlarını silen Nurhan Doğan, dengesini kaybederek 6’ncı kattan binanın havalandırma boşluğuna düştü. Emekli polis olan eşi, Nurhan Doğan’ın düştüğünü 2 saat sonra açık olan pencereden baktığında fark etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.