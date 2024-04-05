05 Nis 2024 - 17:13- Gündem G:

Otogarda bayram yoğunluğu başladı

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İstanbul'da otogarda 9 günlük bayram tatili yoğunluğu başladı. Trafiğin en yoğun olmasının beklendiği İstanbul'da da saat 17.05 itibarıyla yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Otogarda bayram yoğunluğu başladı
Otogarda bayram yoğunluğu başladı
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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen yolcuların yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken, hafta sonu öncesinde birçok yolcunun da memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere otogara geldiği görüldü. Yoğunluk otogarın içinde bulunan yollara da yansıdı; otogar içinde ve araç giriş-çıkış noktalarında kendi araçlarını veya taksileri kullanarak gelen yolculardan dolayı trafik yoğunluğu oluştu.

"OTOBÜSÜ TERCİH ETTİK"

Çocuğuyla birlikte Adıyaman’a gitmek için otogarda bekleyen Ayfer Yıldırım, "Otobüsü tercih ettik çünkü uçak yolculuğu pahalı gerçekten. Biz erkenden aldığımız için kolay bilet aldık fakat ertesi günlerde bilet yoktu. Bayram tatili 9 gün olduğu için millet burada kalmak istemedi. Bir gün daha koyulsa 10-11 gün tatil, böyle tatiller güzel oluyor. Biz de bayramı ailemizin yanında geçirmek istedim." dedi.

Bayram tatili için memleketi Tekirdağ’a gideceğini belirten öğrenci Barkın Barışan, "Şarköy’e gidiyorum. Cumartesi gününe bilet bulamadığım için Cuma gününe bilet aldım.ö dedi. Öğrenci İkra Özdemir ise, "Adıyaman’a gidiyorum. 9 günlük bir tatilimiz var. Bayram tatili nedeniyle çok yoğunluk vardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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05 Nis 2024 - 17:13 DHA İstanbul- Gündem

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