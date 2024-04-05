Bugün Adem Murat Yücel’den görevi devralan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, göreve başlar başlamaz yapacakları hakkında bilgiler verdi.

KASAPOĞLU VE AKSU HAKKINDAKİ İDDİALARA NE DEDİ?

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Başkan Özçelik, Alanya Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ve KA Collection inşaat şirketinin sahibi Kemal Aksu arasında yaşanan tartışma hakkında da ilk kez konuştu.

"BİZİ İLGİLENDİREN KISIMLARI İLE İLGİLİ ELBETTE ÇALIŞMA YAPILACAK"

Özçelik, “Ben analitik ve araştıran bir insanım. Birinci derdim devr-i sabık yaratmak değil. Ama usulsüz ve yanlış işlemler var ise ki var demiyorum çünkü an itibariyle bilmiyorum. Bunlar ayrı değerlendirilir. O iş adamı dediğiniz arkadaşımızla diğer arkadaşların arasındaki problem onların kendi aralarında. Belediyemizi ilgilendiren kısımlarıyla da ilgili elbette bir çalışma yapılır” dedi.