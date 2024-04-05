Otomobil refüje çarpıp takla attı! Sürücü öldü, eşi yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü Özmen Aydoğmuş hayatını kaybetti, eşi Seyhan Aydoğmuş ise yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kelkit ilçesi Ağıl mevkisinde meydana geldi. Gümüşhane'den Erzincan istikametine seyreden Özmen Aydoğmuş idaresindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü Özmen Aydoğmuş ve eşi Seyhan Aydoğmuş yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin otomobilden çıkardığı sürücü Özmen Aydoğmuş'un öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Seyhan Aydoğmuş ise ilk müdahale sonrası ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.