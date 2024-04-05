05 Nis 2024 - 17:07- Gündem G:

Otomobil refüje çarpıp takla attı! Sürücü öldü, eşi yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gümüşhane'de bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü yaşamını kaybetti, eşi yaralandı.

Otomobil refüje çarpıp takla attı! Sürücü öldü, eşi yaralı mask
Otomobil refüje çarpıp takla attı! Sürücü öldü, eşi yaralı
Otomobil refüje çarpıp takla attı! Sürücü öldü, eşi yaralı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü Özmen Aydoğmuş hayatını kaybetti, eşi Seyhan Aydoğmuş ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kelkit ilçesi Ağıl mevkisinde meydana geldi. Gümüşhane'den Erzincan istikametine seyreden Özmen Aydoğmuş idaresindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü Özmen Aydoğmuş ve eşi Seyhan Aydoğmuş yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin otomobilden çıkardığı sürücü Özmen Aydoğmuş'un öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Seyhan Aydoğmuş ise ilk müdahale sonrası ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

# kaza, takla, Otomobil, sağlık

05 Nis 2024 - 17:07 DHA Gümüşhane- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kış yurdu terk etmeyecek! Sağanak ve karla karışık yağmur geliyor mask
Kış yurdu terk etmeyecek! Sağanak ve karla karışık yağmur geliyor
Survivor Pınar'dan Sema ile kavgasına dair flaş açıklama! Görüntüler yayınlanmamış mask
Survivor Pınar'dan Sema ile kavgasına dair flaş açıklama! Görüntüler yayınlanmamış
Resmen sağlığımızla oynuyorlar: Tonlarca tarihi geçmiş peynir bulundu mask
Resmen sağlığımızla oynuyorlar: Tonlarca tarihi geçmiş peynir bulundu
Kütahya'da orman yangını mask
Kütahya'da orman yangını
Oylar yeniden sayıldı: CHP kazandı mask
Oylar yeniden sayıldı: CHP kazandı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mask
Bakan Uraloğlu açıkladı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber