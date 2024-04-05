Azerbaycan’dan KKTC’ni tanımaya ilk adım

Milletvekili Cavanşir Feyziyev Çalışma Grubu Başkanı seçildi. O, söz konusu kararı "tarihi bir adım" olarak niteledi.

Türk devletlerinin dünyadaki jeopolitik gerçekler doğrultusunda izlediği politikalara dikkati çeken Cavanşir Feyziyev sosyal medya hesabında şöyle devam etdi:

"Küreselleşme sürecinden maksimum düzeyde yararlanmak ve Türk medeniyetinin geleceğini, dünya düzenindeki yerini ve rolünü güvence altına almak için modern Türk devletleri arasındaki entegrasyon süreçleri zorunlu hale gelmiştir. KKTC ile Azerbaycan arasında parlamentolar düzeyinde yakın işbirliği temellerinin atılması, Türk soylu devletlerin entegrasyon sürecinin en başarılı adımlarından biridir. Böylesine sorumlu bir iş birliği sürecine başkan seçilmek benim için büyük bir onurdur. Tüm meslektaşlarımızla birlikte Türk dünyasının bütünlüğü ve gelecekteki başarıları için çabalayacağız."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma Grubu'nun kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar açıklamasında; “Türk dünyası bizim ailemizdir, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Milli Meclisi Başkanı Sabiha Gafarova'ya ve tüm milletvekillerine çok teşekkür etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, bugün Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu kurulduğunu belirterek, "İki kardeş devletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Üç devlet tek millet diyoruz." söyledi.

Uzmanlar, Parlamentolararası Çalışma Grubu'nun kurulmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan tarafından resmen tanınması yolunda ilk adım olarak değerlendiriyor.