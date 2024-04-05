Alanya’da hayatına son vermek isteyen şahıs itfaiyeyi görünce kaçtı

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs Alanya Adliyesi’nden çıkmasının ardından bina önünde bulunan üst geçidin üzerine çıkarak hayatına son vermek istedi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Olay yerine gelen ekipler intihar girişiminde bulunan şahsın atlama imkanına karşı hava yastığı açmak için çalışmalara başladı. Bu sırada intihara teşebbüse kalkışan şahıs, itfaiye ekiplerini görünce intihar etmekten vazgeçerek üst geçitten inerek kayıplara karıştı. Polis intihara teşebbüs eden şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA