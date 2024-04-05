İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda gücünü gösterdi

Okmeydanı Fethispor İstanbul Gençlergücüspor maçında deplasman takımı maça hızlı başlayan taraf oldu. Dakika 16’da savunmanın yaptığı hatayı değerlendirdi. Yavuz Genç skoru 1-0 yaptı. Dakika 20’de deplasman takım İstanbul Gençlergücüspor Furkan Ekici’nin attığı golle ilk yarının skorunu belirledi 2-0

İkinci yarısında seyir sevki yüksek ve kaliteli geçen maçta ev sahibi takım Okmeydanı Fethispor maça ağırlığını koydu. İkinci yarı oyuna giren Ahat Köse dakika 51’de savunmanın yaptığı hatayı değerlendirdi ve skoru 2-1 yaptı. Ahmet Köse dakika 55’de kalecinin yaptığı hatayı değerlendirdi ve maçı 2-2 yaptı. Okmeydanı Fethispor dakika 68’de Burak Çelik kalecinin yaptığı hatayı değerlendirerek skoru 3-2 yaptı. İstanbul Gençlergücüspor dakika 83’de kazandığı penaltıyı Muhammed Raşid Altunbaş attığı golle skoru 3-3 yaptı. Dakika 85’de savunmanın hatasını iyi değerlendiren Yavuz Genç maçın skorunu belirleyen isim oldu, 4-3 İstanbul Gençlergücüspor deplasmandan 3 puanla dönen taraf oldu.

İstanbul Gençlergücüspor kulübü başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "İlk yarı 2-0 önde olduğumuz maçta maçın ikinci yarısı savunma ve kalecimizin yaptığı hatalarla skor bi anda 3-2 oldu ama maçtan kopmayan ve sahada 90 dakika mücadele eden oyuncularımız maçın son dakikalarında attığımız gollerle skoru 4-3 yaptı. Sahada mücadele eden tüm takım oyuncularımızı kutlar başarılar dileriz" dedi.