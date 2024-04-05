Hudutsuz Sevda'nın Asiye'sinin vedasından sonra ilk paylaşımı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Ketenci' karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sergen ve Asuman Dabak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan ünlü oyuncu projeye veda etti.
DUYGUSAL VEDA
Sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yapan Esra Dermancıoğlu 'Ne güzel bir yolculuk oldu benim için. Uzun zamandır oynadığım bir karakteri bu kadar tutku ile oynamamıştım. Bütün yapım ekibini öpüyorum. Ve bütün oyuncu arkadaşlarımı tanımaktan, sahne paylaşmaktan büyük zevk aldım hepinizi çok özleyeceğim. Asiye sana'da bir çift lafım var. "Sınırları zorlamaya devam"
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.