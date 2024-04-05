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Meryem Uzerli'nin yemeğinin fiyatı dudak uçuklattı

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı. İddiaya göre 4 milyon TL karşılığında Riyadlı bir ailenin konuğu oldu.

Meryem Uzerli'nin yemeğinin fiyatı dudak uçuklattı mask
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"Muhteşem Yüzyıl"ın Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, başarılı yapımın ardından bir daha uzun soluklu bir projede yer almadı. Ancak sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan oyuncuyu büyük bir kitle takibe devam ediyor. 

4 MİLYON TL'LİK YEMEK

Uzerli hakkında ise ortaya ilginç iddia atıldı. Kendisinin 4 milyon TL karşılığında Riyadlı bir ailenin yemeğine katıldığı iddiası ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, oyuncu bu yemekten tam olarak 4 milyon TL kazandı. Uzerli, oradan Özbekistan'a geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Nis 2024 - 16:26 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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