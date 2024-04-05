Meryem Uzerli'nin yemeğinin fiyatı dudak uçuklattı

"Muhteşem Yüzyıl"ın Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, başarılı yapımın ardından bir daha uzun soluklu bir projede yer almadı. Ancak sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan oyuncuyu büyük bir kitle takibe devam ediyor.
4 MİLYON TL'LİK YEMEK
Uzerli hakkında ise ortaya ilginç iddia atıldı. Kendisinin 4 milyon TL karşılığında Riyadlı bir ailenin yemeğine katıldığı iddiası ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, oyuncu bu yemekten tam olarak 4 milyon TL kazandı. Uzerli, oradan Özbekistan'a geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.