Yangın faciası! 2 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Mehmet Oğuz (2), hayatını kaybetti.
Nazilli ilçesi kırsal Bayındır Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, Mehmet Oğuz'un cansız bedenine ulaştı. Mehmet'in cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet'in babası Selim Oğuz'un kanser hastası olduğu, hastanede tedavi gördüğü, annesi Büşra Oğuz'un da yanında refakatçi kaldığı öğrenildi. Mehmet'e bakan babaannesinin de hayvanlara ot vermeye gittiği belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.