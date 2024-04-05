Katliam gibi kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı

Şanlıurfa'da sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile kamyon, Arıkök Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazada, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken 2'si çocuk 3 kişi ise ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA