Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre,Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.14'te yaşanan depremin derinliğini ise 23.4 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi