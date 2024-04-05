'Kuruluş Osman'a flaş 2 isim geliyor

Atv'nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman", 5 sezondur çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği, Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ’ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosuna 2 yeni ünlü oyuncu daha katılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun) ve Emre Bey’i (Orhan Bey) buluşturan dizinin ekibine Erkan Bektaş katıldı.
Son olarak yine Atv’de yayınlanan “Safir”de rol alan Bektaş, Kuruluş Osman’da “İbrahim” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizide İbrahim’in eşini ise Bengi Öztürk canlandıracak.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.