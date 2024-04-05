05 Nis 2024 - 16:08- Siyaset G:

O ilde belediyenin kasasını spor kulübü ile boşaltmışlar

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Yozgat'ta YRP'den belediye başkanı seçilen Kazım Arslan, seçim öncesinde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeye ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Arslan, seçimden sadece iki gün önce, Yozgat Bozokspor oyuncularına belediye kasasından 18 milyon TL aktarıldığını iddia etti.

O ilde belediyenin kasasını spor kulübü ile boşaltmışlar mask
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31 Mart Seçimleriyle birlikte Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan'ın belediye başkanı seçilmişti.

'BELEDİYE KASASINDAN BOZOKSPOR'A 18 MİLYON TL AKTARILDI'
Yeni belediye başkanı Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile seçimden iki gün önce AK Parti'de olan belediyenin kasasından Yozgat Bozokspor futbolcularına 'ödüllendirme' adı altında 18 milyon TL aktardığını öne sürdü.

'BORÇLARI ÖDEMEK İÇİN TOPLANAN PARAYDI'
AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Yozgat'ı kazanan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Arslan, bu maddi aktarımın işçi, memur maaşları ve borçları ödemek için toplanan paraların kullanımına ilişkin usulsüz bir işlem olduğunu vurguladı. Böyle bir kararın alınması için meclis kararının olması gerektiğini söyledi.

'PARANIN İADESİNİ TALEP EDİYORUM'
Yozgat'ın yeni Belediye Başkanı Kazım Arslan, açıklamasında, "Seçimden iki gün önce 18 milyon TL'nin Yozgat Bozokspor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarıldığını öğrendik. Bu durumu son derece yanlış buluyorum ve ahlaki olmadığını düşünüyorum. İşçi ve memur maaşları için toplanan paraların spor kulübüne aktarılması için gerekli olan Meclis kararı ve Mali İşler Müdürü'nün imzasının bulunmadığını belirtmek istiyorum. Bu nedenle, bu paranın derhal iadesini talep ediyoruz. İade edilmediği takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Karar

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05 Nis 2024 - 16:08 - Siyaset

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