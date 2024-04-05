Başkan Özçelik ilk ziyaretini Kaymakam Ürkmezer’e gerçekleştirdi

BELEDİYE binasında düzenlenen devir teslim töreniyle Alanya Belediye Başkanlığı görevine başlayan Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkanı olarak ilk ziyaretini Alanya Kaymakamlığı’na yaptı. Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret eden Başkan Özçelik'e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyeleri Faruk Konukçu, Sadık Dizdaroğlu ile İrem Yunusoğlu eşlik etti. Başkan Özçelik, Kaymakam Ürkmezer'e, bir demet çiçek ve ipek kozası tablosu takdim ederek, ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.
Ürkmezer, Özçelik’in ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.