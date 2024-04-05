Antalya'da korkunç olay! 85 yaşındaki talihsiz kadın köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı.
Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi. Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.