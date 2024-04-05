Antalya'da korkunç olay! 85 yaşındaki talihsiz kadın köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi. Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.