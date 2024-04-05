İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

31 Mart'taki yerel seçimlerden ağır bir sonuç alan ve olağanüstü kurultay kararı verilen İYİ Parti'de tarih belli oldu. Buna göre parti, olağanüstü kurultayını 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.

AKŞENER: MUHASEBEMİZİ YAPACAĞIZ

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. parti olmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener, seçimli olağanüstü kongreyi toplayacaklarını duyurmuştu. Akşener, açıklamasında "Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KURULTAY KARARI SONRASI PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Kurultay kararının alınmasının ardından 3 Nisan'da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa ettiğini açıklamıştı. İstifalarda kurultay vurgusu dikkat çekerken aynı zamanda İBB adayı olan Kavuncu, İstanbul seçimlerindeki sonuçları da gerekçe göstermişti.

AKŞENER'E İLK RAKİP

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıklayarak "İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım." ifadelerini kullanmıştı.