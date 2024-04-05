- Siyaset

İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

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Yerel seçimdeki sonuçlar nedeniyle olağanüstü kurultay kararı alınan İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Parti lideri Akşener, kurultay kararını "Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız." sözleriyle duyurmuştu.

İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu mask
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31 Mart'taki yerel seçimlerden ağır bir sonuç alan ve olağanüstü kurultay kararı verilen İYİ Parti'de tarih belli oldu. Buna göre parti, olağanüstü kurultayını 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.

AKŞENER: MUHASEBEMİZİ YAPACAĞIZ
İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. parti olmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener, seçimli olağanüstü kongreyi toplayacaklarını duyurmuştu. Akşener, açıklamasında "Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KURULTAY KARARI SONRASI PEŞ PEŞE İSTİFALAR
Kurultay kararının alınmasının ardından 3 Nisan'da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa ettiğini açıklamıştı. İstifalarda kurultay vurgusu dikkat çekerken aynı zamanda İBB adayı olan Kavuncu, İstanbul seçimlerindeki sonuçları da gerekçe göstermişti.

AKŞENER'E İLK RAKİP
İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıklayarak "İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım." ifadelerini kullanmıştı.

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05 Nis 2024 - 15:28 - Siyaset

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