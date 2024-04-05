Alanya'da bayram telaşı başladı! Vatandaşa önemli çağrı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Vatandaşlarda ise bayram alışverişi telaşı başladı. Alanya Bakkallar Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir, hem vatandaşın hem de esnafın bütçesini düşünen tavsiyelerde bulundu. Özdemir vatandaşlara seslenerek, "Kaliteli ürünlere, daha uygun fiyata ulaşmak için alışverişinizi esnaftan yapın" dedi.
‘ÜRÜNLERİN EN TAZESİ ESNAFTA’
Esnaftan yapılan alışverişin Alanya ekonomisini canlandıracağını belirten Özdemir, "Bakkallar Odası Başkanı olarak bizim önerimiz; alacağınız şekerleri, lokumları yerel esnaftan alın. Çünkü bizim esnafımız bayram öncesi yeni alışverişini yapar, ürünleri taze ve güvenilirdir. Esnafımız ürünlerin en iyisini alır çünkü elinde kalmasını istemez. Bayramdan sonra küçük satışları olur ama esas yoğunluk bayram satışlarıdır. O yüzden malın en iyisini ve en tazesini alır. Önerim; zincir mağazalardan tarihi yakın olan veya zincir mağazanın kendi tavsiye ettiği, kendi ürettiği malları değil yerel esnafımızın en iyi, en kaliteli mallarını alsınlar. Hem Alanya'da ekonomimiz daha güçlü olsun hem de en kaliteli ve en güvenilir malları alsınlar isterim. Çünkü gerçekten ürünler ucuz değil. Boşa para aktarmasınlar, dolu dolu güzel bayram geçirsinler isterim." şeklinde konuştu.(Gülser YİĞİT)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.