Herkes dövizin düşmesini isterken onlar yükselmesi için çağrı yaptı: "Acilen 40 TL olmalı"

İHBİR Başkanı Kazım Taycı, şu anda 32 seviyelerine yakın işlem göre Dolar/TL kuruna karşılık, ihracatçıların Döviz gelirlerinin bozdurulması işleminde kurun en az 40 olarak uygulanmasını istediklerini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, İHBİR'in 2024 hedefleri ve ihracattaki son durumun değerlendirildiği toplantıda konuşan Taycı, tüm ihracatçılar gibi kendilerinin de kurdan muzdarip olduklarını belirtti. Kur oranlarının enflasyonun çok gerisinde kaldığını ifade eden Taycı, "Bu şekilde fiyatlama yaptığımız zaman otomatikman döviz bazındaki fiyatlarımıza zam yapıyoruz. Yani 10 dolarlık ürünümüzü 11,5-12 dolara çıkardığımız zaman müşteriye döviz bazında niye zam yaptığımızı anlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇİFT KUR TALEP ETTİ'

Kur konusunda yüzde 10'a kadar talep ettiklerini belirten Taycı, "Öyle bir noktayız ki bu işi yüzdelerle bağlayamayacağız" diyerek "çift kur" uygulaması talep etti. 160 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Taycı, yılarca uğraşarak raflarda yer bulduklarını ve düşerlerse tekrar raflara çıkabilmenin zor olduğunu anlattı.

'ACİL 40 LİRAYA İHTİYAÇ VAR'

Mevcut uygulamada, ihracatçıların elde ettikleri ihracat bedellerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satmaları gerekiyor. İhracatçı firmalar yurt dışından getirdikleri dövizi Merkez Bankası'na sattıklarında, TL'ye çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz desteği alıyorlar. Ancak bu destek seviyesinin yeterli olmadığını söyleyen ihracatçılar, bu oranın önce yüzde 4'e daha sonra da yüzde 10'a yükseltilmesini talep etmişti.

Enflasyon ve kur arasında açılan makasa dikkat çeken Taycı, ihracatçının üretimden kopmaması ve yurt dışındaki pazarları kaybetmemesi için, ihracatçıya uygulanması gereken kurun 40 lira olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Karar