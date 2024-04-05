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Acun ve Turabi arasında ipler geriliyor: 'Bana yanlış numara verdi'

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'Survivor All Star 2024'e ani şekilde veda eden ve sosyal medyadan sürekli Acun Ilıcalı'ya sitem eden Turabi Çamkıran'dan yeni bir paylaşım geldi. Turabi paylaşımında, 'Acun abi galiba bana yanlış numara verdi' diyerek olayı ti'ye aldı.

Acun ve Turabi arasında ipler geriliyor: 'Bana yanlış numara verdi' mask
Acun ve Turabi arasında ipler geriliyor: 'Bana yanlış numara verdi'
Acun ve Turabi arasında ipler geriliyor: 'Bana yanlış numara verdi'
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Parkurda gösterdiği performans ve ada içerisinde girdiği diyaloglar ile  Survivor'un dikkat çeken isimleri arasında ilk sıralarda Turabi Çamkıran yer alıyor.

Üç kez katıldığı Survivor'ın 2014 ve 2015 sezonlarında şampiyonluk unvanını alan, 2019'da ABD'de mücadele ettiği 'The Challenge: War of the Worlds' yarışmasında da büyük ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz ay geçirdiği sakatlık sebebiyle Survivor All Star'a veda etmişti.

Acun ve Turabi arasında ipler geriliyor: 'Bana yanlış numara verdi'


"AĞIR ENFEKSİYON KAPMIŞIM"

36 yaşındaki isim, sosyal medya hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınlamış ve "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" açıklamasını yapmıştı.


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"BAZILARINIZA KÖTÜ BİR HABERİM VAR"

Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen sporcu,  son olarak iyileştiğini ve taburcu olduğunu açıklarken şu sözleri kullanmıştı:

Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim. Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLUYOR

Survivor adasından döndüğünden beri sık sık sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettiren Turabi, son olarak Poyraz'ın elenmesinden sonra  bir paylaşım yaptı. Tanınan isim, "Yiğit'e ve sevenlerine geçmiş olsun. Güzel bir renkti Survivor için... Erken elenmesine gerçekten üzüldüm. Bir başka sezon daha güçlü döneceğine eminim" dedi.

"BANA GÖRE SURVIVOR'UN EN TEHLİKELİ 3 YARIŞMACISI..."

'Turbo' Turabi, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bana göre Survivor'ın en tehlikeli 3 yarışmacısı Berna, Hakan ve Sercan'dır. Survivor'ın en tehlikeli ve gerçek oyunları düellodur. Ve saydığım üçlü sürekli oradalar. Her seferinde daha da güçlenerek çıkıyorlar oradan. Hiç oraya girmemiş birisinin bu üçlüyü yenmesi hiç kolay olmayacaktır, eğer adın Turabi, namın Turbo değilse."


"ENGELİMİ KALDIRIP, TELEFONLARIMA BAKMASI LAZIM"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında da açıklama yapan Turabi Çamkıran, şu ifadeleri kullandı:

Bir gün geri döndüğümde tüm düellolara gire gire finale gideceğim ve o kupayı tüm düelloları kazanmış birisi olarak alacağım. Tabii bunun gerçekleşebilmesi için Sayın Acun Ilıcalı'nın engelimi kaldırıp, telefonlarıma bakması lazım. Ya çok meşgul o yüzden telefonlarımı açmıyor, ya da bana yanlış numara verdi.

# Bir, etti, var, sonra, Son, Ünlü, Yer, Survivor

05 Nis 2024 - 13:47 - Magazin

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