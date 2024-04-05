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Esra Erol'da şok eden ifadeler: Dadı Meryem aslında Serkan'mış! Küçük kızın sır ölümü aydınlandı

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Esra Erol'da programındaki dadı Meryem ile ilgili şok üstüne şok yaşanıyor. Programa katılan Mehmet Altun, eşi Rabia Altun'la barışmak istediğini belirtip programa başvurmuş, Rabia ise eşinin kendisini çocuklarının dadısıyla aldattığını söylemişti. Dadı Meryem'in canlı yayına çıkmasıyla kan donduran gerçek ortaya çıkmış ve Meryem'in geçmişte 8 yaşındaki Hasret'i öldürüp gömdüğü, 9 yıl hapis yattığı öğrenilmişti. Ortaya çıkan yeni gerçeğe göre Dadı Meryem hapisten çıkınca cinsiyet değiştirmiş.

Esra Erol'da şok eden ifadeler: Dadı Meryem aslında Serkan'mış! Küçük kızın sır ölümü aydınlandı mask
Esra Erol'da şok eden ifadeler: Dadı Meryem aslında Serkan'mış! Küçük kızın sır ölümü aydınlandı
Esra Erol'da şok eden ifadeler: Dadı Meryem aslında Serkan'mış! Küçük kızın sır ölümü aydınlandı
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Esra Erol'da programındaki Dadı Meryem olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ile barışmak için başvurduğu programda Rabia'nın eşinin kendisini çocuklarının dadısı Meryem'le aldattığını söylemesi üzerine ortalık karıştı. Bunun üzerine Dadı Meryem de canlı yayına katıldı ve Esra Erol, Dadı Meryem ile alakalı herkesin kanını donduran bir gerçeği açıkladı. Buna göre Dadı Meryem geçmişte 8 yaşındaki bir çocuğu öldürüp hapis yatmıştı. Bu olay herkes tarafından konuşulmaya başlanırken Dadı Meryem ile alakalı şok bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

"SİZİN GİZLEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR MI?"
Dadı Meryem'in cinayet işlediği ile ilgili gerçeği açıklayan Esra Erol programda "Sizin gizlediğiniz şeyler var mı? Meryem Hanım siz çocukların yanına yaklaşmalı mısınız? Sizin gizlediğiniz şeyler var mı?" diye sorunca Meryem "Tabii ki de yaklaşabilirim, sıkıntı yok. Benim gizlediğim şeyler yok" dedi. Erol, "Sen çocukların yanına yaklaşabilir misin?" diye tekrar sorunca Meryem "Yani yaklaşmamam gerekiyorsa yaklaşmam" diye yanıt verdi.

"CEZAEVİNE GİRİP ÇIKMIŞSIN"

Bunun üzerine Esra Erol, "Yaklaşmaman gerekiyor. Neden? Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi sevgili seyirciler. Şimdi
sen bu konuyla ilgili gerekli cezayı çekmişsin, yargılanmışsın, cezaevine girip çıkmışsın. Neden bahsettiğimi biliyorsun.
Cezaevine girdin mi, ne kadar süre kaldın, hangi suçtan?" dedi.


Meryem, "Evet yattım. 9 yıl. Cinayet suçu" dedi.

CİNAYET SUÇUYLA HAPİS YATMIŞ! ÖLEN İSE 8 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU

Esra Erol ise "Meryem beni burada ilgilendiren senin mesleğin değil senin dadılık yapmak istemen ve geçmişte işlemiş olduğun
cinayette orada ölen mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bununla ilgili yargılanmışsın cezanı çekmişsin. Ama sen çocukların yanına yaklaşmamalısın.

Meryem ise o olay tarihinde 16 yaşında olduğunu söyledi.

Esra Erol ise çocuğun gömülü bulunduğunu açıkladı.

BİR GERÇEK DAHA ORTAYA ÇIKTI: CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ
Yeni ortaya çıkan gerçeğe göre cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Nis 2024 - 13:10 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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