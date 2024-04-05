Kıyamet balığı paniği: 'Antalya ve Alanya'da bu balığı görürseniz mutlaka alarmlara basın'

Tayvan'ın 25 yıldaki en güçlü sarsıntısı Çarşamba sabahı yaşandı. 7.4 büyüklüğündeki deprem dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Felekatten kısa bir süre önce komşu Filipinler'de bir kürek balığının yakalandığına dair bir görüntünün paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.

Kürek balıkları genellikle okyanus yüzeyinin 3.300 ft altındaki derinliklerde yaşar, ancak Japon geleneklerine göre yaratıklar sismik olaylardan önce daha sığ sulara doğru yüzüyorlar. Bu da balığın Tayvan'daki depremin habercisi olduğuna yorumlandı.

DEPREMDEN 30 SAAT ÖNCE YAKALANDI

Balık, depremin merkez üssünün yaklaşık 900 mil güneyindeki Kalanggaman Adası yakınında yakalandı. Balıkçılar balığı depremden 30 saat önce avlandıklarını bildirdi. Daha öncesinde batıl inançları olmadığını belirten balıkçı Brenjeng Caayon, "Batıl inançlara göre bu kötü bir alamettir ve bu bir alamet olabilir, çünkü aynı sabah bir deprem Tayvan'ı sarstı. Daha önce buna inanmıyordum ama şimdi inanmaya başladım." dedi.

Kaynak: MYNET