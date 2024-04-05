05 Nis 2024 - 10:41- Gündem G:

Kıyamet balığı paniği: 'Antalya ve Alanya'da bu balığı görürseniz mutlaka alarmlara basın'

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Bütün dünyada adı 'felaket balığı' ya da 'Kıyamet balığı' olarak nitelenen balık Tayvan depreminden dakikalar önce yakalanınca kehanetler bir kaz daha panikletti. Antalya ve Alanya sahillerinde bu balığı görenlerin acilen alarm zillerine basması gerektiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları sahillerde nöbete başladı.

Kıyamet balığı paniği: 'Antalya ve Alanya'da bu balığı görürseniz mutlaka alarmlara basın' mask
Kıyamet balığı paniği: 'Antalya ve Alanya'da bu balığı görürseniz mutlaka alarmlara basın'
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Tayvan'ın 25 yıldaki en güçlü sarsıntısı Çarşamba sabahı yaşandı. 7.4 büyüklüğündeki  deprem dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Felekatten kısa bir süre önce komşu Filipinler'de bir kürek balığının yakalandığına dair bir görüntünün paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.

Kürek balıkları genellikle okyanus yüzeyinin 3.300 ft altındaki derinliklerde yaşar, ancak Japon geleneklerine göre yaratıklar sismik olaylardan önce daha sığ sulara doğru yüzüyorlar. Bu da balığın Tayvan'daki depremin habercisi olduğuna yorumlandı.

DEPREMDEN 30 SAAT ÖNCE YAKALANDI

Balık, depremin merkez üssünün yaklaşık 900 mil güneyindeki Kalanggaman Adası yakınında yakalandı. Balıkçılar balığı depremden 30 saat önce avlandıklarını bildirdi. Daha öncesinde batıl inançları olmadığını belirten balıkçı Brenjeng Caayon, "Batıl inançlara göre bu kötü bir alamettir ve bu bir alamet olabilir, çünkü aynı sabah bir deprem Tayvan'ı sarstı. Daha önce buna inanmıyordum ama şimdi inanmaya başladım." dedi.

Kaynak: MYNET

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05 Nis 2024 - 10:41 - Gündem

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