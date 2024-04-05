- Siyaset

Refah'tan şok iddia: "AK Parti'den büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz"

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14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın parçası olan, yerel seçimlere ise tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla katılan Yeniden Refah'tan çok konuşulacak AK Parti iddiası geldi. AK Parti’den ayrılma ihtimali olanlar hakkında canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, ’“AK Parti’den çok büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz. O günün de çok uzak olmadığını görüyoruz” dedi.

Refah'tan şok iddia: "AK Parti'den büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz" mask
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Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ardından üçüncü parti oldu.

2024 yerel seçim sonuçlarının en çok konuşulan partisi olan Yeniden Refah cephesinden gündem yaratacak bir AK Parti çıkışı daha geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Halk TV’de katıldığı bir canlı yayında “AK Parti’den ayrılanlara bir çağrınız olur mu?” sorusuna verdiği cevapla çok konuşulacak bir çıkışta bulundu.

Aydal, çağrısının sadece AK Partililere değil DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’ne de olduğunu belirterek çok çarpıcı şu ifadeleri kullandı:

“Burası baba ocağı, hoş geldiler. Sadece o değil eğer arzu ederlerse DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden de… Teknik olarak düşündüğünüzde aynı hedefe doğru hizmet edilecekse nasılsa uzlaşma yolu bulunup Meclis’te çok da büyük bir grup kurulabilir. Bunda Türkiye’nin faydası olur kötülüğü olmaz. Daha önce bu katılım olmadı ama o günün şartları farklıdır, bugünün şartları farklıdır.

"ÇOK BÜYÜK BİR GRUBUN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
AK Parti’den çok büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz. O günün de çok uzak olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu destekleyen en önemli veri elimizde hükümetin önümüzdeki 4 yılı sürdürebilecek ekonomik potansiyelinin olmamasıdır. Kendi yazdıkları programa bile uyamıyorlar. Dolayısıyla istedikleri kadar farklı cümlelerin arkasına sığınsınlar olmaz.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ
Peki bu yeni bir seçimi çağrıştırır mı. Ben şahsi görüşümü dile getiriyorum henüz erkendir. Toplum bir ölçüde seçimden bıkmıştır. Kaldı ki 2 yılını tamamlamayan vekillerin bir daha seçilemeyeceğini düşünen AK Partili vekillerin özellikle seçimden son sürat kaçacaklarını düşünüyorum. Olan zamanı sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir ama Türkiye’nin şartları buna müsaade etmez. Çok değil bir buçuk iki yıl içerisinde yine seçim konuşmaları olacaktır.”

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05 Nis 2024 - 10:35 - Siyaset

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