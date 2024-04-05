Survivor'da şok! Şampiyon olur denen isim veda etti: İşte o anlar...

Tv8 ekranlarında yayınlanan, Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star’ın dün akşam ekrana gelen bölümünde adaya veda eden isim belli oldu. Erkekler arasında gerçekleşen düelloda kıran kırana mücadele yaşandı.

DÜELLOYU KAYBEDEN İSİM YİĞİT OLDU

Eleme potasında yer alan Sercan Yıldırım, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Özgür Tetik arasında düello gerçekleşti. Poyraz ve Sercan arasındaki mücadelenin galibi 5-0’lık skorla Sercan oldu. Hakan ile Özgür arasındaki düelloyu 5-3’lük skorla Özgür aldı. Böylece son ikiye kalan isimler Poyraz ile Hakan oldu. Hakan ve Poyraz’ın karşılaşmasında 5-3’lük skorla adaya veda eden isim Yiğit Poyraz oldu.

'SORUMLUSU SERCAN!'

Poyraz'ın yarışmaya vedası takım arkadaşlarını ağlattı. Survivor hayallerine veda eden ve büyük bir şaşkınlık yaşayan Yiğit Poyraz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: ‘’İnanın ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şu an olup biteni. Hakan’ı çok tebrik ediyorum. Sercan keza… Sercan bir kere beni darmaduman etti. Sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim. Mental olarak son bir aydır çok kötü bir dönemden geçiyordum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi, sürekli düzeltmeye çalışıyordum, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da bu yüzden arkadaşlarıma bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım ve böyle bir ateşlenmeye, hırslanmaya, gerçek Survivor’ı tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası. Sercan’la iddialaşmalarımız, meydan okumalarımız, kendime güvenim tamdı. Yeneceğime de inanıyordum ama olmadı. Büyük konuştum, büyük patladım. Büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha uzun olduğunu düşünüyordum açıkçası. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma inanıyordum. Olmadı, yapamadım, başarısız oldum.’’

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor’ın bu sezonundaki en iddiaları yarışmacıları arasında yer alıyordu. Yiğit Poyraz 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasında İsmail Balaban'la finale kalmıştı. Yarışmayı halkın verdiği oylarla İsmail Balaban kazanmıştı.