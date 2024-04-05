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Uzman isim herkesin merak ettiği o soruyu yanıtladı: Çalışanlar bayramda ne kadar ücret alacak?

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Bayram tatilinde çalışma koşulları ve işçi hakları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Sertaç Köksal, çalışanların en merak ettiği soruları yanıtladı. İşçilerin bayram tatilinde çalışma zorunluluğundan, alacakları ücrete kadar pek çok konuda bilgilendirici açıklamalar yaptı. Köksal, bayramda çalışan bir işçinin her bir saat için 1 saatlik ücrete yarım ücret daha eklenmesi gerektiğini hatırlattı.

Uzman isim herkesin merak ettiği o soruyu yanıtladı: Çalışanlar bayramda ne kadar ücret alacak?
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Bayram tatilinde işçilerin hakları ve alacakları ücretler konusunda KARAR'a önemli açıklamalar yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Sertaç Köksal, işçilerin en çok merak ettiği soruları detaylı bir şekilde yanıtladı. İşçilerin bayram tatilinde çalışma zorunluluğundan, fazla çalışma ücretlerine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirmelerde bulundu.

BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI
Köksal, "Toplu İş Sözleşmesi veya İş Sözleşmesinde bir hüküm bulunmaması durumunda veya sonradan muvafakatname verilmediyse, bayram tatilinde çalışmak zorunda değilsiniz" diyerek işçilerin bayram tatilinde çalışma zorunluluğunun olmadığını vurguladı. Arife günü çalışma durumunda ise, "Bir işçinin arife günü çalışması halinde ücreti tam yevmiyesi üzerinden ödenmelidir. Bu ödemeye ilave olarak bayram tatilinin başladığı 13.00’dan sonra çalışılan her 1 saat için işçinin 1 saatlik ücrete ilave yarım ücret hesaplanıp ödenmelidir" ifadelerini kullandı.

BAYRAM TATİLİNDE ÜCRET HESAPLAMALARI
Bayram tatilinde çalışan işçilere, çalışmadıkları halde alacakları ücretin yanı sıra, çalıştıkları her gün için ilave bir yevmiye daha ödenmesi gerektiğine dikkat çeken Köksal, "Örneğin günlük ücreti 800 TL olan bir işçi, bayram tatilinde çalışması halinde, 2400+2400= 4800 TL ücret almalıdır" dedi.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE SERBEST ZAMAN
"Bayram tatilinde çalışılması halinde, haftalık çalışma süresi 45 saati aşarsa ayrıca bir de bu çalışmalar için fazla mesai ücretinin ödenmesi gerekir" diyerek fazla çalışma ücretlerine de değinen Köksal, bayram tatilinde serbest zaman kullandırılmasının mümkün olmadığını belirtti.

YILLIK İZİNE MAHSUP VE ÜCRET KESİNTİLERİ
Bayram tatilinin yıllık izin hesabından düşülemeyeceğini ifade eden Köksal, "İşçinin yapmış olduğu fazla çalışma, bayram ve genel tatil çalışmasından SGK primleri, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

UZAKTAN ÇALIŞMA VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ
Uzaktan çalışma yapan işçilere de bayram tatilinde çalışmaları durumunda %100 zamlı ücret ödenmesi gerektiğini söyleyen Köksal, bayram çalışması ücretinde zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğunu ekledi.

Kaynak: Karar

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05 Nis 2024 - 10:27 - Ekonomi

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