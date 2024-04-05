Bir sigara grubuna daha zam yapıldı!

Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından bazı ürünlerde fiyat artışları yaşanacağı iddia edilmişti. Bu sabah itibarıyla bir sigara grubuna daha dev bir zam geldi.

GRUBUN EN UCUZ SİGARASI 60 TL OLDU

P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam gelirken, grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükseldi. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

DÜN 9 LİRALIK DEV BİR ZAM GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere dün de J.T.İ. grubu sigaralara 9 liralık dev bir zam gelmiş, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 58 lira olmuştu.